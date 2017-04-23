Политика

16:56 23.04.2017

Партия "Основа" начала региональный тур

Партия "Основа" намерена опираться на средний класс и объединить профессионалов из разных сфер деятельности, заявил народный депутат Сергей Тарута в ходе начавшегося регионального тура партии "Основа".

"Политическая ситуация в Украине катастрофическая. Де-факто несуществующая парламентская коалиция не реагирует на вызовы в стране. Чтобы изменить политический ландшафт, нужна новая сила, которая объединила бы в своих рядах профессионалов. Зная политическую систему Украины изнутри, мы исключили для себя вариант присоединения к уже существующим политпроектам. Поэтому мы создали партию "Основа" и презентуем ее обществу", – подчеркнул С. Тарута, сообщает пресс-служба партии в воскресенье.

Как отметил глава политсилы Андрей Николаенко, "в построении партии мы будем опираться на средний класс. В нашем понимании, это предприниматели, врачи, учителя, инженеры, именно они являются основой экономики в развитых странах. Мы хотим объединить этих людей и выступить серьезной политической силой для позитивных изменений страны".

По его словам, в ходе визита в Кропивницкий руководители партии посетили Летную академию НАУ, встретились с курсантами и преподавателями, которые задействованы в развитии проекта технопарка, побывали на заводе "Эльворти" – крупнейшем украинском производителе техники для АПК.

"Важнейшим местом нашего визита был легендарный 3-й отдельный полк спецназа Сил специальных операций Украины. Каждая наша встреча проходит с большой с теплотой в душе", - подчеркнул А.Николаенко.

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