"Народный фронт" просит Генпрокуратуру проверить "контакты" НАБУ с судьями и настаивает на аудите Бюро - заявление

Партия "Народный фронт" заявляет о предвзятости в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и его "сомнительных отношениях" с судьями, просит Генеральную прокуратуру проверить эту информацию.

"Доверие к правосудию уничтожает как раз руководство Национального антикоррупционного бюро - в ходе незаконных процессуальных действий в отношении Николая Мартыненко. "Народный фронт" никогда не молчал о предвзятости в действиях НАБУ и его сомнительных отношениях с судьями. Мы добьемся, чтобы эти публичные факты беззакония получили надлежащую правовую оценку как можно скорее", - говорится в заявлении партии, обнародованном пресс-службой в субботу.

"Народный фронт" обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить все процессуальные и оперативные контакты НАБУ со всеми судьями, которые рассматривали какие-либо вопросы деятельности НАБУ.

Кроме того, как считает "Народный фронт", подобные отношения обязательно должны быть тщательно проверены в ходе внутреннего и внешнего НАБУ в предусмотренном законом порядке.

В партии заявили, что "политически мотивированное" задержание экс-депутата фракции "Народный фронт" Н.Мартыненко стало возможным благодаря "подозрительным отношениям между Бюро и несколькими конкретными судьями".

"Есть серьезные, аргументированные основания полагать, что руководство НАБУ (в частности, Гизо Угулава) осуществляет негласное и противозаконное влияние на упомянутых судей - держа их "на крючке" приостановленных уголовных производств, оперативных дел и частно-бытового "компромата". Вместе с тем именно эти ангажированные судьи подозрительным образом оказываются "автоматически избранными" для рассмотрения дел, в которых можно предполагать личные интересы господина Угулавы и его бывшего патрона, телеведущего Михеила Саакашвили", - говорится в заявлении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в субботу в Киеве народный депутат из фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник назвал политическим заказом заявление НАБУ о давлении на судью, который избирает меру пресечения Н.Мартыненко и С.Переломы.

"Наша политическая сила считает, что НАБУ осуществляет давление на нашу политическую силу с целью лоббирования политических интересов определенных лиц. Это ставит под угрозу существование НАБУ как независимой антикоррупционной институции, ставит под угрозу реформирование всей правоохранительной системы Украины. Мы убеждены, что на сегодня НАБУ превратилось в управляемую контору", - сказал он журналистам.

В свою очередь народный депутат из фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский указал, что, по его мнению, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник, председательствующий в заседании по избранию меры пресечения Н.Мартыненко, "зависим от НАБУ".

"У судьи Бобровника за последние 4 месяца не было ни одного решения в пользу стороны защиты, все они - в пользу НАБУ", - сказал он, призвав Бюро действовать по украинскому законодательству.

Ранее в этот день пресс-служба НАБУ обнародовала заявления, в котором сообщается, что народные депутаты от партии "Народный фронт" оказывают давление на судью, который избирает меру пресечения для задержанных накануне бывшего парламентария из фракции "Народный фронт" Н.Мартыненко) и первого зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины"Сергея Переломы.

"Во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более десяти нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судье и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - сказано в заявлении НАБУ.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП требует избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения зало