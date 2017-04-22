Политика

12:42 22.04.2017

Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры с Лавровым

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер 24-27 апреля будет находиться в Москве с рабочим визитом, сообщили в субботу в МИД РФ.

25 апреля состоятся переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с Л.Заньером. В ходе переговоров С.Лавров и Л.Заньер обсудят работу ОБСЕ по содействию разрешению конфликта на востоке Украины, говорится в комментарии МИД РФ.

В МИД РФ также сообщили, что 24 апреля директор Центра по предотвращению конфликтов секретариата ОБСЕ Марсель Пешко (Словакия), который сопровождает генсекретаря в поездке, посетит погранпереходы "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе в Ростовской области, где размещена группа наблюдателей ОБСЕ.

В российском МИД также сообщили, что важное место в рамках консультаций, предусмотренных программой визита Л.Заньера, "займет урегулирование других региональных конфликтов, в которое вовлечена ОБСЕ - приднестровского и нагорно-карабахского, а также Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье".

В МИД РФ, кроме того, сообщили, что в рамках визита Л.Заньера в РФ запланирована встреча генсека ОБСЕ с руководством ОДКБ; он также примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности по приглашению министерства обороны России и в заседании Валдайского клуба.

Визит состоится по приглашению министра иностранных дел РФ.

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