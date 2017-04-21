Климкин посетит Литву 24 апреля

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 24 апреля 2017 года отправится с рабочим визитом в Литовскую Республику.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины, П.Климкин посетит Литву с целью укрепления украинско-литовского стратегического партнерства и обсуждения возможностей поддержки Литвой Украины в европейских и евроатлантических структурах.

В рамках визита глава МИД Украины проведет переговоры со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, после чего министры проведут совместную пресс-конференцию.

Кроме того, П.Климкин встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, а также руководством и депутатским корпусом Сейма (парламента) Литвы.