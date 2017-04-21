Главы МИД Украины и Грузии призвали международное сообщество усилить поддержку территориальной целостности обеих стран ввиду агрессии РФ

В ходе встречи главы МИД Украины Павла Климкина с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе в Тбилиси собеседники обсудили развитие стратегически важных украинско-грузинских отношений и дальнейшее их всестороннее развитие в политической, военной, экономической, гуманитарной, правовой и других сферах сотрудничества.

"П.Климкин и М.Джанелидзе подтвердили ключевое значение обеспечения всеми средствами независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии в рамках международно признанных границ. Министры решительно осудили продолжающуюся агрессию РФ против Украины и Грузии, призвали международное сообщество усилить солидарную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии", - сообщает в пятницу пресс-служба МИД Украины.

Стороны обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины и Грузии и их отношения с ЕС и НАТО.

Также главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества и участия в реализации масштабных международных транспортных и энергетических проектов на пути Европа-Кавказ-Азия, в том числе развитии "Нового Шелкового пути".

"П.Климкин выразил искреннюю благодарность за предоставление Грузией гуманитарной помощи в психологической реабилитации раненых в АТО украинских военнослужащих и оздоровлении детей, пострадавших от боевых действий. Министр пригласил М.Джанелидзе посетить Украину с официальным визитом", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров министры подписали Совместное заявление, Рабочий план консультаций между МИД двух государств и провели совместную пресс-конференцию.