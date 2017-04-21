Китай выступает за решение "украинского кризиса" мирным путем – посол

Китайское правительство выступает за решение "украинского кризиса" мирным путем, сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй.

"Украинский кризис продолжается уже несколько лет, и страдают две стороны этого конфликта. Я хочу сказать, что несмотря ни на что, Украина и Россия являются для Китая дружественными странами и стратегическими партнерами. Нам очень больно в душе. По вопросу кризиса в Украине китайское правительство придерживается позиции справедливости и объективности, и мы выступаем за решение вопроса мирным путем", - сказал он в пятницу в Киеве на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

Посол отметил, что китайское правительство поддерживает международные усилия и сторон по урегулированию "украинского кризиса". "Мы тоже готовы своим путем продолжать наши усилия по урегулированию вопроса", - уточнил дипломат.