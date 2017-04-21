Украину посетили 20 тыс. туристов из Китая в 2016 г. - посол

В 2016 году Украину посетили 20 тыс. китайских туристов, сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй.

"Сколько китайских туристов посетило Украину в прошлом году? По моим данным, 20 тыс., что составляет 1/10 всего потока китайских туристов в международном пространстве", - сказал дипломат в пятницу в Киеве на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

Посол также отметил, что правительства обеих стран могли бы прилагать больше усилий для увеличения этих показателей.

"Мы ожидаем, что со стороны украинских политиков будет больше льгот для увеличения количества туристов", - подытожил он.