Политика

16:21 21.04.2017

Украину посетили 20 тыс. туристов из Китая в 2016 г. - посол

В 2016 году Украину посетили 20 тыс. китайских туристов, сообщил посол КНР в Украине Ду Вэй.

"Сколько китайских туристов посетило Украину в прошлом году? По моим данным, 20 тыс., что составляет 1/10 всего потока китайских туристов в международном пространстве", - сказал дипломат в пятницу в Киеве на пресс-конференции по случаю установлению 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Китаем.

Посол также отметил, что правительства обеих стран могли бы прилагать больше усилий для увеличения этих показателей.

"Мы ожидаем, что со стороны украинских политиков будет больше льгот для увеличения количества туристов", - подытожил он.

ВАЖНОЕ

Венгрия призывает не ограничивать права венгерского меньшинства в Украине, в том числе в вопросе двойного гражданства

Порошенко отмечает важность юридического признания РФ стороной минского процесса

Порошенко подписал законы о господдержке кино и о создании Украинского культурного фонда

В "Народном фронте" заявили, что дело Мартыненко является политическим, в его аресте нет необходимости

Кивалов не имеет возможности влиять на работу ВККСУ – глава комиссии

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев – посол

Лукашенко: мы не нахлебники России

Китай выступает за решение "украинского кризиса" мирным путем – посол

Теракт в Париже повлияет на результаты выборов президента Франции - Трамп

Песков воздержался от прямого ответа на вопрос, останется ли Меджлис в списке экстремистских организаций

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА