Венгрия призывает не ограничивать права венгерского меньшинства в Украине, в том числе в вопросе двойного гражданства

Венгрия призывает не ограничивать права венгерского меньшинства в Украине, в том числе право двойного гражданства, подчеркнул государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес.

"Поскольку мы говорим о двух дружественных нациях и о нациях, которые чтят поддержку и развитие национальных меньшинств, а также поддержку и развитие прав национальных меньшинств, считаю абсолютно естественным то, что принятыми новыми законодательными актами Украина абсолютно не собирается каким-либо образом ограничивать права, которые были приобретены национальными меньшинствами", - сказал М.Шолтес на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он уточнил, что имел в виду как вопросы образования на венгерском языке в Украине, его использования, так и вопрос двойного гражданства.

"В круге вопросов находится вопрос образования, вопрос использования родного языка и вопрос двойного гражданства и гражданства", - сказал госсекретарь.

Он выразил уверенность, что Украина не намерена ограничивать права венгерского национального меньшинства. "Мы абсолютно уверены в том, что будет принято такое решение, которое в дальнейшем будет углублять дружественные отношения наших двух народов", - сказал М.Шолтес.