Политика

15:11 21.04.2017

Теракт в Париже повлияет на результаты выборов президента Франции - Трамп

Террористическая атака в Париже скажется на результатах президентских выборов во Франции, заявил президент США Дональд Трамп.

"Еще один теракт в Париже. Французский народ больше не будет с этим мириться, и это (террористическая атака - ИФ) сильно скажется на президентских выборах", - написал президент США в пятницу в Твиттере.

Накануне вечером в перестрелке на Елисейских полях погиб один полицейский, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Стрелявший был убит. Ответственность за атаку в Париже взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

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