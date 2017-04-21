Политика

15:09 21.04.2017

Песков воздержался от прямого ответа на вопрос, останется ли Меджлис в списке экстремистских организаций

В Кремле заявили, что никаких ограничений для деятельности общественных организаций в России для граждан, в том числе крымских татар, не существует, но экстремистские проявления будут преследоваться.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия прислушаться к решению международного суда ООН, призвавшего власти РФ возобновить деятельность "Крымско-татарского меджлиса", признанного в России экстремистской организацией, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Фактически никаких ограничений для общественных организаций граждан России - крымских татар - нет".

"Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации. И, как и везде, в России экстремистские проявления будут преследоваться по закону. А все, что не запрещено, - разрешено", - отметил Д.Песков.

Касаясь перспектив деятельности различных общественных организаций, пресс-секретарь главы государства сказал: "И общественная деятельность, и политическая, и иная - здесь никаких проблем нет".

Д.Песков при этом воздержался от прямого ответа на вопрос, останется ли "Крымско-татарский меджлис" в списке экстремистских организаций.

19 апреля Международный суд ООН в рамках иска Украины против России принял решение, согласно которому РФ должна обеспечить в Крыму соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Кроме того, Международный суд ООН предписал обеим сторонам воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить рассматриваемый спор.

В Крыму проживают 1,9 млн человек, из них 13% - крымские татары.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года по иску тогдашнего прокурора региона Натальи Поклонской признал меджлис экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ. Верховный суд РФ в сентябре признал законным этот запрет, отклонив апелляционную жалобу представителей меджлиса.

Меджлис в марте 2017 года подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

ВАЖНОЕ

Порошенко отмечает важность юридического признания РФ стороной минского процесса

Порошенко подписал законы о господдержке кино и о создании Украинского культурного фонда

В "Народном фронте" заявили, что дело Мартыненко является политическим, в его аресте нет необходимости

Кивалов не имеет возможности влиять на работу ВККСУ – глава комиссии

Нардеп Княжицкий: Есть информация о возможных провокациях на 70-ю годовщину операции "Висла"

ПОСЛЕДНЕЕ

Венгрия призывает не ограничивать права венгерского меньшинства в Украине, в том числе в вопросе двойного гражданства

Теракт в Париже повлияет на результаты выборов президента Франции - Трамп

В Еврокомиссии считают, что даже избрание президентом Франции Марин Ле Пен не является концом европейского проекта

Либеральные реформы не для Белоруссии - Лукашенко

Климкин 21-22 апреля посетит Грузию – МИД

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog814.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА