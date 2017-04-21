Песков воздержался от прямого ответа на вопрос, останется ли Меджлис в списке экстремистских организаций

В Кремле заявили, что никаких ограничений для деятельности общественных организаций в России для граждан, в том числе крымских татар, не существует, но экстремистские проявления будут преследоваться.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия прислушаться к решению международного суда ООН, призвавшего власти РФ возобновить деятельность "Крымско-татарского меджлиса", признанного в России экстремистской организацией, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Фактически никаких ограничений для общественных организаций граждан России - крымских татар - нет".

"Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации. И, как и везде, в России экстремистские проявления будут преследоваться по закону. А все, что не запрещено, - разрешено", - отметил Д.Песков.

Касаясь перспектив деятельности различных общественных организаций, пресс-секретарь главы государства сказал: "И общественная деятельность, и политическая, и иная - здесь никаких проблем нет".

Д.Песков при этом воздержался от прямого ответа на вопрос, останется ли "Крымско-татарский меджлис" в списке экстремистских организаций.

19 апреля Международный суд ООН в рамках иска Украины против России принял решение, согласно которому РФ должна обеспечить в Крыму соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымско-татарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Кроме того, Международный суд ООН предписал обеим сторонам воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить рассматриваемый спор.

В Крыму проживают 1,9 млн человек, из них 13% - крымские татары.

Верховный суд Крыма в апреле 2016 года по иску тогдашнего прокурора региона Натальи Поклонской признал меджлис экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ. Верховный суд РФ в сентябре признал законным этот запрет, отклонив апелляционную жалобу представителей меджлиса.

Меджлис в марте 2017 года подал жалобу в Европейский суд по правам человека.