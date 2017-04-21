Политика

15:02 21.04.2017

В Еврокомиссии считают, что даже избрание президентом Франции Марин Ле Пен не является концом европейского проекта

Еврокомиссия привержена демократическим выборам, в избирательном процессе во Франции нет никакого кризиса, и теперь французскому народу предстоит высказаться путем голосования, заявила в пятницу, ссылаясь на слова председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Я процитирую вам председателя Юнкера, считающего, что "Европейский союз достаточно прочен, чтобы выжить", даже если он, конечно, и желает, чтобы выборы выиграли проевропейские силы. Но ясно, что теперь предстоит высказаться французским избирателям", - сказала пресс-секретарь.

Так она ответила на вопрос, учитывает ли Еврокомиссия вероятность выхода Франции из Европейского союза (Frexit) после французских выборов и какие действия она предусматривает на такой случай.

"Даже если Марин Ле Пен победит на выборах, это не будет означать предвещания конца европейского проекта", - привела пресс-секретарь слова Ж.-К.Юнкера из интервью германской прессе 19 марта текущего года.

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