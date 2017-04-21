Климкин 21-22 апреля посетит Грузию – МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 21-22 апреля посетит с официальным визитом в Грузию, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Целью визита является активизация политического диалога, подготовка мероприятий высокого уровня, согласования позиций на международной арене. По итогам визита планируется подписание совместного заявления министров иностранных дел Украины и Грузии", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины в пятницу.

Глава МИД Украины проведет переговоры с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. Также в ходе визита запланированы встречи П.Климкина с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, руководством парламента и других министерств Грузии, а также католикосом-патриархом всея Грузии Илией II.

Как сообщалось, визит главы МИД Украины в Грузию, намеченный на 17-18 марта, был отложен в связи с состоянием его здоровья.