Белый дом представил новые предложения, чтобы избежать остановки работы правительства США 29 апреля
Белый дом представил на переговоры новый пакет предложений, чтобы избежать остановки работы правительства на следующей неделе, одновременно стремясь возобновить пересмотр системы здравоохранения, который не увенчался успехом в прошлом месяце, пишет The Wall Street Journal.
Демократы требуют, чтобы в бюджет были включены средства для страховщиков, без которых хрупкие страховые рынки могут взорваться, в то время как Белый дом взамен требует дополнительных денег на оборону и строительство стены на границе с Мексикой.
Невозможность продлить финансирование на оставшуюся часть финансового года приведет к частичному прекращению работы правительства 29 апреля, к 100-му дню президентства Дональда Трампа.
Помимо этого, конгрессменам предстоит одобрить увеличение лимита госдолга и согласовать бюджет на 2018 финансовый год, который стартует в октябре.
Обсуждения бюджета нередко оборачивались бурными спорами между представителями партий, однако на этот раз эксперты ожидают особенно жесткого противостояния между республиканцами и демократами. Демократы, находящиеся в меньшинстве, продемонстрировали сплоченность и в марте сумели вынудить Д.Трампа отозвать свой законопроект по отмене реформы в сфере здравоохранения, инициированный предыдущим президентом Бараком Обамой (Obamacare).
Республиканцам нужны голоса демократов в Сенате и, вероятно, в Палате представителей, для прохождения законопроекта о финансировании правительства, отмечает WSJ. При этом демократы требуют, чтобы государство продолжало выделять средства на поддержку Obamacare.
Глава Административно-бюджетного управления Мик Малвани в четверг заявил, что администрация президента предлагает, в свою очередь, увеличить расходы на оборону, выделить деньги на постройку стены на границе и нанять больше сотрудников иммиграционной службы. По его словам, Белый дом готов дать демократам обязательства по сохранению выплат в рамках медицинского страхования, если они согласятся на ряд условий.
Демократы считают бессмысленным выделение средств на строительство стены на мексиканской границе и усиление иммиграционного контроля.
"Все шло гладко, пока не вмешалась администрация. Не только демократы выступают против стены, существенная оппозиция есть и у республиканцев", - заявил официальный представитель одного из сенаторов Мэтт Хаус.
Последний раз американское правительство прерывало работу из-за отсутствия финансирования осенью 2013 года, когда президентом был демократ Б.Обама, а большинство в Конгрессе было у республиканцев.