Порошенко отмечает важность юридического признания РФ стороной минского процесса

Юридическое признание Международным судом ООН стороной минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Международный суд ООН призывал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это значит, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как с самого начала она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, является не политической оценкой, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая является чрезвычайно важной для нас", - сказал П.Порошенко во время совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, его заместителем Еленой Зеркаль и заместителем главы Администрации президента Константином Елисеевым.

Президент также отметил, что принятое судом решение "не нуждается ни в никаком дополнительном голосовании - ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН". "Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН и за невыполнение отмеченного решения будут предусмотренные санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое осмелится игнорировать отмеченное решение", - сказал П.Порошенко.

Глава государства отметил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию государства Украина и определить государство-агрессора. Он убежден, что это создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, как хотела РФ, а для государства в целом, которое должно понести ответственность за финансирование терроризма, за нарушение Конвенции ООН.

"Впервые, и ключевое слово здесь - впервые, был применен механизм Международного суда для де-факто привлечения к ответственности государства-агрессора, государства, которое финансирует терроризм. И именно за нарушение этой Конвенции мы задались вопросом о привлечении к ответственности", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также подчеркнул, что суд принял чрезвычайно важное решение об обеспечении иска в виде обязательства РФ предпринять несколько шагов: начиная от восстановления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа и завершая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в оккупированном Крыму.

В свою очередь, Е.Зеркаль также отметила важность решение Международного решения суда ООН. "12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение о дальнейшем разбирательстве дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны изложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела", - заявила она.