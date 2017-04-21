Соглашение с Ираном по ядерной программе "ужасно", Иран не соблюдает дух этого соглашения - Трамп

Тегеран не следует духу соглашения по ядерной программе Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

"Иран не следует духу соглашения, хотя они должны это делать", - заявил он в четверг на пресс-конференции с премьером Италии Паоло Джентилони.

Вместе с тем, Д.Трамп вновь назвал "ужасным" достигнутое с Ираном соглашение.

"Это было ужасное соглашение, его нельзя было подписывать, и нельзя было вести переговоры по нему так, как они велись", - сказал президент США.

По его словам, "мы анализируем это очень внимательно, и скажем что-либо по этому поводу не в очень отдаленном будущем".