Политика

19:16 20.04.2017

В "Народном фронте" заявили, что дело Мартыненко является политическим, в его аресте нет необходимости

Задержание Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) бывшего народного депутата Николая Мартыненко является признаком избирательного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов, заявила партия "Народный фронт".

"Так называемое "дело Мартыненко" НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено", - сказано в сообщении пресс-службы партии.

В "Народном фронте" отметили, что НАБУ надеется получить от судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника "санкцию на содержание Николая Мартыненко под стражей", хотя "никакой необходимости в этом нет".

"Николай Мартыненко своими действиями доказал, что не боится, он никак не мог препятствовать следствию, ни от кого не скрывался и находится в Украине. Еще летом прошлого года он публично заявлял о готовности сдать правоохранительным органам свой заграничный паспорт", - сказано в сообщении партии.

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