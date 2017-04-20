Политика

17:51 20.04.2017

Украина уважает решение суда ООН – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина уважает промежуточное решение Международного суда ООН от 19 апреля.

"Мы глубоко уважаем решение суда. Наши все структуры работают над тем, чтобы донести правду до всех международных инстанций и будут делать это дальше", - сообщил В.Гройсман журналистам после встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" в четверг, говоря о промежуточном решении суда ООН, вынесенном 19 апреля.

По его словам, действия России имеют признаки нарушения прав человека.

Премьер подчеркнул, что Россия является агрессором и международные правовые механизмы должны дать этому оценку.

Как сообщалось, 19 апреля Международный суд ООН (Гаага) в рамках иска Украины против РФ озвучил решение, согласно которому РФ в Крыму должна обеспечить соблюдение прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Суд также ожидает от РФ и Украины выполнения Минских договоренностей.

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