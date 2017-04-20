Политика

17:01 20.04.2017

У Фийона выкрали ноутбук и флешку из автомобиля сопровождения

У кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона украли ноутбук и флеш-карту с персональными данными, сообщили в четверг местные СМИ.

Как выяснили журналисты, кража произошла еще во вторник в Лилле, где проходил митинг в поддержку его предвыборной кампании.

По данным газеты "Паризьен", неизвестные взломали дверь автомобиля сопровождения и выкрали из салона ноутбук и флешку, а также патроны и полицейские нарукавные повязки.

В предвыборном штабе Фийона заверили, что ноутбук был дистанционно заблокирован, а на USB-флешке не было какой-то ценной информации. По их словам, там были только личные фотографии.

Полиция начала расследование по факту кражи.

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