Политика

16:26 20.04.2017

В попытках оправдания и переоценки преступлений коммунизма заинтересовано руководство России– Вятрович

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что попытки оправдания или переоценка преступлений коммунизма, в частности, акции "Висла", играет на руку руководству Российской Федерации.

"Попытки оправдать акцию "Висла", которые в последнее время озвучиваются некоторыми политическими обществами в Польше, являются не только аморальными, а и опасными, ибо могут стать опасным прецедентом для переоценки других преступлений коммунизма. В этом заинтересовано нынешнее руководство России", - сказал он во время круглого стола "Акция "Висла" - преступление польского коммунистического режима" в четверг в Киеве.

В.Вятрович также констатировал, что за время проведения акции "Висла" около 150 тыс. украинцев потеряли свои дома, 3936 украинцев было отправлены в концлагерь "Явожно", 655 человек было убито, а подчиненные тогдашним польским властям подразделения сжигали украинские дома, рушили церкви и украинские кладбища.

По его мнению, депортация украинцев польскими коммунистическими властями соизмерима с аналогичными действиями советских властей по отношению к народам Крыма, Кавказа и Балтии.

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