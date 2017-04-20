Политика

16:25 20.04.2017

Австралия ужесточит правила предоставления гражданства

Австралия ужесточит миграционное законодательство и усложнит процедуру получения гражданства страны. В частности, теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и "австралийских ценностей", сообщает BBC.

Подающие на гражданство также обязаны будут подтвердить постоянное проживание в стране на протяжении четырех лет, а не одного года, как это было раньше. Также заявителям придется предоставить доказательства интеграции в общества: историю истории трудовой занятости, обучения или членства в местных организациях.

Всего два дня назад Австралия объявила о намерении ужесточить правила выдачи рабочих виз иностранцам.

Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл считает, что нововведения должны улучшить и ускорить интеграцию мигрантов в австралийское общество. Объясняя, что такое "австралийские ценности", глава кабинета министров напомнил про гендерное равенство и свободу вероисповедания.

"Уважение к женщинам и детям - основная ценность в Австралии", - подчеркнул М.Тернбулл, добавив, что домашнее насилие неприемлемо.

У мигранта будет всего три попытки получить австралийское гражданство. При этом обман на экзамене или сокрытие данных приведут к автоматическому отказу.

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