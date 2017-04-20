Политика

15:17 20.04.2017

Дипломат Сафронков разговаривал в ООН как прапорщик - Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко согласилась с тем, что заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков выступал на заседании Совета безопасности ООН как прапорщик перед солдатами.

Матвиенко ответила на реплику заведующего кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ РФ Сурена Авакьяна, который на заседании научно-экспертного совета при спикере Совета Федерации сказал: «Выступил, с моей точки зрения, несколько неудачно наш представитель в Совете безопасности, сказал какие-то слова, с моей точки зрения, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату <…> Я надеюсь, ваша точка зрения такая же, как и моя?»

«Абсолютно такая же», — ответила Матвиенко. Она добавила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разделяет ее мнение. «Соответствующие сигналы посланы», — добавила спикер Совета Федерации.

По материалам: Медуза

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