Политика

14:17 20.04.2017

Парубий: в Раде может появиться новая форма работы – дебаты

Представители парламентский фракций на встрече в рамках "Диалога Жана Моне" договорились ввести дебаты, как новую форму в работе парламента сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Рекомендовано, что бы одним из следующих шагов доработали законодательство касательно введения такой формы работы Верховной Рады как дебаты. Дебаты могут быть двух форм: по актуальным вопросам политической повестки дня государства, а так же дебаты с правительством для усиления сотрудничества между правительством и Верховной Радой и усиления контрольной функции Верховной Рады", - сказал А.Парубий на брифинге в четверг в Киеве.

Спикер отметил, что по результатам встречи в формате "Диалога Жана Моне", которая состоялась во вторник и в среду при участии представителей всех фракций парламента определили также ряд других шагов по информированию украинского парламента.

По словам А.Парубия, договорились о необходимости принять закон, согласно которому в следующем созыве парламента количество комитетов должно соотноситься с количеством министерств. Он напомнил, что такой законопроект уже зарегистрирован и включен в повестку дня работы парламента - № 6256.

"Следующее предложение заключается в том, что бы со следующего созыва ввести метод справедливого распределения комитетов между политическими фракциями украинского парламента, т.н. метод Д’Ондта, который применяется как в Европейском парламенте, так и в большинстве парламентов Европы", - сказал спикер.

При этом он отметил, что такой подход позволит реализовать права оппозиции в парламенте.

Кроме того, А.Парубий добавил, что с представителями фракций парламента согласовали начало подготовки изменений в законы о регламенте и о комитетах Верховной Рады, которые позволят усилить роль комитетов в работе законодательного органа.

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