Политика

13:16 20.04.2017

Россия не собирается интегрировать "ДНР" и "ЛНР" в свой состав - Песков

Россия не собирается интегрировать в свой состав самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса - ДНР и ЛНР", - сказал он журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что Москва не хочет присоединять ДНР и ЛНР к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины.

В связи с этим Д.Песков назвал подобные публикации наивными и достаточно примитивными.

"Здесь план один - добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад", - сказал Д.Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, означают ли его слова, что Москва видит ДНР и ЛНР в составе Украины, Д.Песков сказал: "Это внутриукраинская проблема".

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