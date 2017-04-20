РФ планирует постепенно интегрировать Донбасс, но не аннексировать или признать его независимость – СМИ

РФ не намерена признавать или аннексировать контролируемые незаконными вооруженными формированиями отдельные районы Донецкой и Луганской областей, но будет пытаться максимально интегрировать их, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три своих источника в Кремле.

"Пока Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, за соблюдением которого наблюдали Германия и Франция в 2015 году, реальная стратегия Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) в Украине заключается в том, чтобы полностью отделить две пограничные области, известные как Донбасс, путем постепенной интеграции с Россией… Они не собираются признавать или аннексировать эти территории", - говорится в сообщении со ссылкой на "трех человек, близких к руководству в Москве".

В сообщении также отмечается, что В.Путин использует "смешанные сигналы из США, чтобы спокойно затянуть хватку России на двух мятежных областях Украины, похоронить надежды на заключение мирного соглашения в Европе и освободиться от санкций в ближайшее время".

Bloomberg отмечает, что РФ действует постепенно, "используя блокаду украинских активистов как политическое прикрытие, чтобы взять на себя ключевые экономические связи с сепаратистскими зонами".

"На прошлой неделе Российские железные дороги снизили тарифы на транспортировку угля и железной руды в пункты вблизи районов, контролируемых боевиками, где металлургическая промышленность обеспечивает большинство рабочих мест. Это позволит России заменить украинские поставки, остановленные Киевом, и обеспечить постоянное функционирование металлургических заводов, считают два человека в отрасли", - пишет информагентство.

Также издание напоминает, что ранее в этом году В.Путин подписал указ о признании паспортов и других документов, выданных сепаратистами в Луганске и Донецке, которые уже объявили рубли своей официальной валютой. "Кремль также рассматривает возможность облегчения того, чтобы 2 миллиона жителей регионов стали гражданами России, что резко усложнит любую попытку Киева восстановить контроль", - отмечается в сообщении.

В Bloomberg отмечают, что РФ поддерживает ряд сепаратистских регионов в бывших советских республиках, используя их в качестве рычага влияния на прозападные правительства в том, что она считает своей сферой влияния.