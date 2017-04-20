Порошенко убежден, что США никогда не признают аннексию Крыма

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News заявил, что убежден в том, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Никогда не имел сомнений, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - отметил П.Порошенко.

Он напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и РФ гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Президент отметил, что в течение длительного времени обе американских партии - демократы и республиканцы - поддерживали Украину. "Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - отметил П.Порошенко.

Глава украинского государства напомнил, что имел несколько телефонных разговоров с президентом Дональдом Трампом, встречу с вице-президентом Майком Пенсом, эффективные разговоры с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном. "Имеем четкую позицию: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", - рассказал П.Порошенко.