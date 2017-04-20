Политика

11:33 20.04.2017

Париж продолжит работу в "нормандском формате" и после президентских выборов во Франции, убеждена посол в Украине

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон констатировала незначительный прогресс в урегулированию конфликта на Донбассе в политической плоскости, но убеждена, что Париж продолжит участвовать в работе "Нормандского формата" после президентских выборов.

"Франция как государство, готова, конечно, продолжить поддерживать Украину в выходе из этого кризиса. Сейчас мы видим, что ситуация политически мало продвигается, а на Донбассе потери продолжаются... Поэтому мы намерены продолжить и найти выходы", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.

Дипломат также отметила высокую вероятность продолжения участия Парижа в переговорах в "Нормандском формате " и после президентских выборов во Франции.

"Естественно, я не могу говорить от будущего правительства Франции, но скорее всего они продолжат (работу в "нормандском формате" - ИФ) ", - выразила убеждение Э.Дюмон.

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