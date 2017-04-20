Белый дом приветствует участие КНР в урегулировании северокорейской проблемы

США приветствуют более активное участие КНР в урегулировании вопроса Северной Кореи, заявил в среду официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"То, что Китай играет все большую роль (в урегулировании вопроса КНДР - ИФ), - очень положительный знак, и я думаю, что контроль за действиями Северной Кореи в наших общих интересах", - заявил Ш.Спайсер в ходе брифинга в Вашингтоне.

"Очевидно, что отношения, которые президент (США Дональд Трамп - ИФ) начал выстраивать с председателем (КНР - ИФ) Си (Цзиньпином - ИФ) в Мар-а-Лаго, дают положительные результаты", - добавил представитель Белого дома.

Ранее в этом месяце председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во Флориду, где посетил частный курортный клуб президента США Д.Трампа Мар-а-Лаго для проведения переговоров. В ходе встречи одной из основных тем обсуждения стали отношения между Китаем и КНДР.