ЦИК просит комитеты Рады разъяснить возможность проведения местных выборов в ОРДЛО

Центральная избирательная комиссия обратилась к комитетам Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и по вопросам правовой политики и правосудия с целью предоставления ими разъяснений положений закона "О местных выборах" относительно возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, также комиссия обратилась к парламентариям во вопросу осуществления замещения депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения Верховной Радой и проведения на этих территориях соответствующих местных выборов.

"А в случае возможности назначения таких выборов - о неотложном законодательном урегулировании проблемных вопросов, которые могут возникнуть во время организации подготовки и проведения таких местных выборов и осуществления замещения депутатов местных советов", - отмечается в сообщении.

Решение принято в связи с тем, что в ЦИК поступают многочисленные обращения о возможности назначения и проведения соответствующими теризбиркомами выборов депутатов местных советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также замещения депутатов местных советов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где 25 октября 2015 года очередные местные выборы не назначались и не проводились.