Порошенко обсудит с премьером Великобритании сотрудничество в сфере безопасности

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй укрепление в сфере безопасности.

"Я думаю, что мой визит сегодня является очень важным, ведь последний официальный визит украинского президента (в Великобританию - ИФ) был в 1995 году, 22 года назад. Визит сегодняшний демонстрирует очень насыщенную повестку дня, которую мы будем обсуждать", - сказал П.Порошенко перед встречей с Т.Мэй в среду в Лондоне.

Президент Украины поблагодарил за позицию Великобритании в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждения аннексии Крыма.

По его словам, Украина и Британия демонстрируют хорошую динамику развития отношений.

"Мы хотим обсудить сотрудничество в сфере безопасности, это особенно важно для нас", - сказал П.Порошенко, добавив, что Украина заинтересована в обмене опытом с британскими военными.

Глава Украинского государства в очередной раз отметил, что Украина нуждается в оборонительном оружии для укрепления своей безопасности.

П.Порошенко также пригласил Т.Мэй посетить Украину в удобное для нее время.