Политика

18:10 19.04.2017

В мае стороны определят график рассмотрения дела в Международном суде ООН

В мае сторонами судебного процесса будет определен график рассмотрения Международным судом ООН (Гаага) по сути дела по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины

"В мае мы будем собираться тут сторонами для того, чтобы суд определил: каким именно будет расписание, календарь рассмотрения дела по сути", - сказала журналистам после заседания суда в среду в Гааге глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она отметила, что суд определил наличие предварительной юрисдикции (prima facie) по иску Украины, а также не ограничивал украинскую сторону в продолжении переговоров в рамках минского процесса.

"Суд определил, что она (предварительная юрисдикция - ИФ) есть. Суд признал наличие нарушений, суд даже признал, что наличие этого спора никак не препятствует Минскому процессу и что стороны могут продолжать Минский процесс и судебное рассмотрение, как обязательство, параллельно. Никто ничего нам не лимитировал", - рассказала замминистра.

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