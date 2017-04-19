Политика

17:07 19.04.2017

Британский парламент утвердил решение о проведении досрочных выборов 8 июня

Парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня досрочных парламентских выборов, сообщает в среду газета The Guardian.

По данным парламентского телеканала, за проведение выборов проголосовали 522 депутата, против высказались 13.

Накануне о проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По словам главы правительства, Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и потому необходимо провести досрочные выборы.

Очередные парламентские выборы должны были пройти в 2020 году.

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