Политика

16:13 19.04.2017

Посольство США: Мы хотим справедливости для граждан Украины, задержанных и осужденных в РФ

Посольство США в Украине желает справедливости для украинцев и крымских татар, незаконно задержанных и осужденных в России, в том числе для Руслана Зейтуллаева, которого обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Мы хотим справедливости для Руслана Зейтуллаева, для украинцев, задержанных в РФ, для всех крымских татар, которые борются за права человека", - говорится в сообщении посольства в Twitter в среду.

Как сообщалось, 7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении четырех крымских татар, среди которых был и Р.Зейтуллаев, которого подозревали в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Он был приговорен к 7 годам заключения.

Повторное рассмотрение дела Р.Зейтуллаева стартовало в начале марта 2017 года.

4 апреля Р.Зейтуллаев заявил о проведении бессрочной голодовки. Он сказал, что пошел на такую форму протеста ради восстановления справедливости в отношении крымских татар и его лично.

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