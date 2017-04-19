Политика

15:22 19.04.2017

Партия "Воля" объединилась с "Рухом новых сил" Саакашвили

Политические партии "Воля" и "Рух новых сил" экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили объявили об объединении.

"Политическая партия "Воля" сегодня объединилась с "Рухом новых сил" Михэила Саакашвили", - объявил один из лидеров партии "Воля", внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко в среду.

Он также призвал прогрессивные реформаторские политические силы присоединяться.

"Мы сегодня как политическая партия "Воля" имеем общие идеологические ценности, совместное видение с "Рухом новых сил", имеем большой опыт, как все это воплотить", - сказал Ю.Деревянко.

В свою очередь, лидер "Руха новых сил" М.Саакашвили отметил: "Это только начало пути. Эти двери остаются открыты". "Сейчас мы единый "Рух новых сил", но гораздо более сильный, гораздо более опытный, потому что к нам присоединились 500 с лишним депутатов местных советов и 9 городских голов и еще несколько присоединятся в ближайшие недели", - добавил он.

Как сообщалось, 28 февраля М.Саакашвили объявил, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Рух новых сил".

В то же время, согласно информации в Едином реестре общественных формирований, политическая партия "Рух новых сил" была зарегистрирована 27 января 2015 года, ее главой является Виктория Литвин. При этом адрес, указанный в реестре как партии "Рух новых сил", и тот, по которому располагается офис политической инициативы М.Саакашвили, совпадают.

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