Политика

13:36 19.04.2017

Повторного референдума о членстве Великобритании в ЕС не будет - Тереза Мэй

Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Великобритании в Европейском союзе (Brexit) не будет, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Обратного пути быть не может", - сказала она в эфире BBC, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по Brexit.

Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за Brexit, в стране началась кампания за проведение второго референдума. Онлайн-петиция о повторном голосовании собрала несколько миллионов подписей.

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