Кабмин создал межведомственную комиссию по вопросу возложения на РФ полной ответственности за соблюдение прав человека в Крыму и ОРДЛО

Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросу возложения на Россию полной ответственности за соблюдение прав человека и выполнение соответствующих международных договоров в Крыму и на неподконтрольной Украине части территории Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно проекту решения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", Кабмин создал межведомственную комиссию по вопросам отступления Украины от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, которая является временным консультационно-совещательным органом правительства.

Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе до прекращения вооруженной агрессии России и выведения всех незаконных вооруженных формирований, которые поддерживаются РФ.

Комиссия проводит мониторинг и подает Кабмину предложения о внесении изменений в перечень населенных пунктов, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия, а также предложения о путях обеспечения соблюдения прав человека на освобожденных территориях.

Комиссия проводит анализ ситуации в районе проведения антитеррористической операции с целью определения уместности расширения или отмены отступления Украины от отдельных обязательств Пакта или Конвенции.

Кроме того, данный орган проводит анализ законодательства на предмет отсутствия в связи с вооруженной агрессией России, механизмов обеспечения реализации прав и свобод граждан, гарантированных законами и международными договорами Украины и подает правительству предложения об определении соответствующих механизмов.

Должностной состав комиссии утверждает Кабмин, главой комиссии является вице-премьер-министр, а его заместителями правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека и заместитель министра иностранных дел.

Для принятия оперативных решений в рамках комиссии создается рабочая группа.

Как сообщалось, в мае 2015 года Верховная Рада приняла заявление, согласно которому в связи с аннексией и временной оккупацией Россией Крыма и фактической оккупации части Донецкой и Луганской областей, осуществленной в результате вооруженной агрессии против Украины, полную ответственность за соблюдение прав человека и выполнение соответствующих международных договоров на этой территории несет Россия.