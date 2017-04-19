Политика

13:23 19.04.2017

Порошенко: Санкции стимулируют РФ оставаться за столом переговоров

Санкции стимулируют РФ оставаться за столом переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, поэтому их нельзя отменять, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Санкции против России должны оставаться", - сказал П.Порошенко, выступая в Chatham House в Лондоне в среду.

Глава украинского государства отметил, что санкции стимулируют РФ оставаться за столом переговоров, поэтому их нужно оставить до выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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