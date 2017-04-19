Политика

13:17 19.04.2017

В МИД Украины заверили, что дополнительных документов после введения безвиза с ЕС не потребуется

Пакет документов, который необходимо предъявлять на границе с ЕС, не изменится после введения безвизового режима, подчеркивает первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

"Касательно необходимых документов. Звучат басни о том, что раньше можно было получить визу и быть уверенным в пересечении границы, теперь с собой нужно тащить ворох документов, которые пограничники будут запрашивать на въезде", - рассказал первый замминистра на заседании правительства в среду.

"Ни о каких дополнительных документах, кроме тех, которые пограничник мог запросить у человека с визой в паспорте, никто спрашивать не будет", - подчеркнул В.Пристайко.

Первый замминистра добавил, что гражданам Украины следует быть терпимыми при пересечении границы и дать возможность адаптировать систему пограничного контроля, как украинскую, так и европейскую, к большому наплыву туристов.

Между тем, он напомнил, что обязательным условием безвизового пресечения границы является биометрический паспорт, и украинцы смогут находиться на территории шенгенской зоны не более 90 дней в течение 180 дней.

"Давайте будем организованы и цивилизованы. Если вы хотите находиться более 90 дней, пожалуйста, получите визу. Хотите работать, учиться – идите в посольство и получите специальную визу", - пояснил В.Пристайко.

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