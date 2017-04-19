Гройсман выступает за создание групп помощи украинцам на пунктах пропуска после введения безвизового режима с ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает целесообразным организовать работу межведомственных групп в пунктах пропуска на границе с ЕС для помощи гражданам Украины в случае трудностей с пересечением границы после введения безвизового режима.

"Если нужно, должны быть представители (компетентных – ИФ) служб, возможно в пунктах пересечения. Возможно, сформировать какие-то межведомственные группы на границах для того, чтобы они прорабатывали какие-то технические вопросы, которые нужно будет урегулировать", - сказал В.Гройсман на заседании правительства в среду в Киеве.

Обращаясь к первому заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко, глава правительства попросил рассмотреть этот вопрос.

"Когда будет введен безвизовый режим, нам нужно организовать надлежащим образом работу всех служб – пограничных служб, наших консульств, посольств, чтобы за права каждого гражданина мы боролись", - сказал В.Гройсман.