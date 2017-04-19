Сенат Нидерландов может провести дебаты по ратификации Соглашения Украина-ЕС в конце мая

Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) предлагает провести дебаты относительно вопроса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 23 мая.

Согласно сообщению на сайте Сената, комитеты по вопросам иностранных дел, обороны и развития и европейских отношений предлагают министру иностранных дел Нидерландов Берту Кундерсу принять участие в пленарных дебатах, которые могут быть проведены 23 мая.

Указывается, что если данная дата не подойдет министру, дебаты будут перенесены на 6 июня.

Как сообщалось, нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 23 февраля. За ратификацию Соглашения проголосовало 89 из 150 депутатов палаты, 55 проголосовали против.

Для завершения процедуры должна проголосовать верхняя палата (Сенат), после чего ратификационные грамоты передаются на подпись королю Нидерландов и отправляются в Брюссель.