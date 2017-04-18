Премьер-министр Великобритании объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила во вторник, что 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы.

Ранее планировалось провести выборы в 2020 году.

По ее словам, которые приводит телерадиокорпорация BBC, Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и потому необходимо провести досрочные выборы.

Т.Мэй добавила, что при любом развитии событий Великобритания покидает Евросоюз, "и пути назад нет".