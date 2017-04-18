Прокурором Ровенской области стал Богдан Подубинский, Соболь переведен в Черновицкую область

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил новоназначенного прокурора Ровенской области Богдана Подубинского.

"На этом посту Богдан Подубинский заменяет Олега Соболя, который приказом переведен в Черновицкую область", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган своей на странице в социсети Фейсбук во вторник.

По ее словам, представляя нового руководителя областной прокуратуры, Ю.Луценко отметил, что произошла "техническая замена", потому Черновицкая область в настоящее время требует серьезной борьбы с тамошней мафией.

"Ситуация там критическая. Черновицкая область нуждается в порядке. В первую очередь, это связано с контрабандой и вывозом леса. Собственно, контрабанда существует во многих областях, но такой открытой я не видел даже в Одесской или Харьковской области. Поэтому я принял решение отправить господина Соболя именно в Черновцы. Думаю, что все подтвердят, что за это время к нему не было замечаний с точки зрения порядочности. Уверен, что он справится с вызовами, которые ему поставит черновицкая контрабанда", - цитирует Ю.Луценко его пресс-секретарь.

Как сообщалось, в июле 2016 года Ю.Луценко назначил прокурором Ровенской области Олега Соболя.

В это же время Б.Подубинский был назначен первым заместителем прокурора Львовской области.

С марта 2014 года Б.Подубинский возглавлял прокуратуру Херсонской области, а в апреле 2015 года его назначили первым заместителем прокурора Тернопольской области.