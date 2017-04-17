Порошенко посетит с официальным визитом Великобританию

Президент Украины Петр Порошенко осуществит 18-19 апреля официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра этой страны Терезы Мэй.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, программой визита предусмотрены встречи П.Порошенко с Т.Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.

Запланировано также выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».

П.Порошенко также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.