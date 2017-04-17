Политика

02:38 17.04.2017

Генсек Совета Европы предложил Турции помощь в обеспечении верховенства права после референдума

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что ввиду небольшой разницы в результатах голосования в ходе конституционного референдума в Турции турецкое руководство должно тщательно продумать свои дальнейшие шаги.

"Крайне важно обеспечить независимость судебной власти в соответствии с принципом верховенства права, закрепленным в Европейской конвенции о правах человека. Совет Европы, полноправным членом которого является Турция, готов поддержать страну в этом процессе", - говорится в заявлении генсека Совета Европы, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

По данным турецкого информагентства Анадолу после подсчета 99,33% бюллетеней, за изменения в конституцию Турции, предусматривающие переход к президентской республике, проголосовало 51,36% (24 млн 935 тыс. 426) избирателей, против - 48,64% (23 млн 616 тыс. 345).

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