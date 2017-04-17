Отношения с Россией на самом низком уровне – Макмастер

Советник по национальной безопасности США Герберт Рэймонд Макмастер считает, что отношения с Россией могут только улучшиться, поскольку сейчас они на самом низком за всю историю уровне.

"Понимаете, когда отношения на самом низком уровне, двигаться можно только вверх", - цитируют заявление советника на сайте интернет-ресурса Голос Америки.

Также Г.Р.Макмастер подчеркнул, что визит Р.Тиллерсона в Москву был очень актуален. "Россия оказала поддержку кровопролитного режима в Сирии, который поддерживает гражданскую войну и круг насилия", - заявил он.

Вместе с тем, Г.Р.Макмастер заявил, что Россия должна ответить на вопрос о поддержке ею этого "ужасного режима". "Пришло время, провести эту дискуссию, и сделать это должен ни кто иной, как наш госсекретарь".

Советник также отметил, что должны быть найдены сферы для сотрудничества.