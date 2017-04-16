Политика

19:47 16.04.2017

На референдуме в Турции, по предварительным данным, побеждают сторонники перехода к президентской форме правления

52,4% избирателей Турции на конституционном референдуме высказались за переход от парламентской формы правления к президентской, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на государственное агентство Анадолу.

Таковы данные по итогам обработки более 90% бюллетеней, отмечается в сообщении.

По информации местного телеканала Habertuk, явка составила 86%.

Крупнейший город Турции - Стамбул, по предварительным данным, проголосовал против изменений. Столица Анкара - с небольшим перевесом - за, отмечается в сообщении Би-би-си.

В случае положительного исхода референдума власти предлагают внести 18 поправок. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.

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