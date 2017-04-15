Политика

16:40 15.04.2017

Ходорковский уходит с поста главы "Открытой России"

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинул пост председателя организации "Открытая Россия".

"Я обещал покинуть свой пост в движении и делаю это. Мои следующие задачи связаны с развитием каналов коммуникации с российским и мировым сообществом", - сказал М.Ходорковский, выступая с вступительным словом на конференции, которая проходит в Таллинне 15-16 апреля.

Он также обратился к участникам конференции с предложением поддержать кандидатуры Алексея Навального на выборах президента РФ в 2018 году и Дмитрия Гудкова на предстоящих выборах мэра Москвы.

В пресс-службе "Открытой России" "Интерфаксу" сообщили, что выборы нового председателя и Совета движения состоятся в ходе конференции в субботу. Также в субботу участники конференции "Открытой России" проголосуют за или против поддержки кандидатур А.Навального и Д.Гудкова.

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