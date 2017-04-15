В администрации Трампа надеются на согласие РФ и КНР на новые санкции против Пхеньяна в случае нового ядерного испытания в КНДР - СМИ

Власти США надеются, что Москва и Пекин выступят в поддержку дополнительных санкций против КНДР, если эта страна проведет очередное испытание ядерного оружия, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

"Официальные лица (в США - ИФ) надеются, что Китай и Россия согласятся на более жесткие санкции ООН против КНДР, если эта страна проведет еще одно испытание ядерного оружия", - отмечает агентство.