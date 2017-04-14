У этого правительства нет возможности отступать – мнение

Правительство Владимира Гройсмана ограничено в своих возможностях отсутствием достаточной политической и общественной поддержки, однако нацеленность на поддержание экономической стабильности и переход к экономическому росту с внедрением необходимых реформ может укрепить его положение, считает глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"У этого правительства нет возможности отступать – уровень и масштабы задач такие, которые очень сложно отложить на завтра и оставить своим последователям. Они вынуждены принимать решения, хотя могут и ошибиться", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению главы института, с учетом обстоятельств деятельность Кабмина В.Гройсмана за первый год его каденции можно оценить достаточно высоко. "Это одно из лидерских правительств, которые были в нашей стране. Но это наше правительство со всеми родимыми пятнами, которые мы имеем", – пояснил эксперт.

По его мнению, идеальное правительство технократов в нынешних украинских условиях – это слабо реализуемая концепция, так как оно должно иметь 100% политическую поддержку, тогда как назначения нынешних министров имеет политический характер.

Говоря об основных проблемах, которые стоят перед правительством, И.Бураковский отметил, что их достаточно много, поэтому необходимо определить приоритетность их решения. "Самое главное – поддержать экономическую стабилизацию и перейти к фазе динамичного экономического роста", – считает эксперт.

Он уточнил, что хотя экономический рост напрямую не определяется правительством, но существует большое количество так называемых поддерживающих политик, реализация которых ему способствует.

Среди них И.Бураковский выделил, в частности, улучшение бюджетного планирования. Он напомнил, что первоочередная реструктуризация бюджета, в том числе внешняя уже была осуществлена: убраны наиболее явные диссонансы и диспропорции, улучшено использование средств в госзакупках благодаря системе ProZorro, начаты попытки пересмотра расходов в социальной политике для повышения их адресности.

"Но задача №1 – решение стратегического вопроса перехода к среднесрочному бюджетному планированию. Речь идет не об очередном списке пожеланий, а об ограниченном наборе конкретных приоритетов по отраслям и сферам государственного управления в расчете на 3-5 лет как инструменте координации действий в рамках правительства", – считает глава правления Института экономических исследований и политических консультаций.

По его мнению, сегодня есть ряд министерств и ведомств, которые достаточно уверенно движутся по пути реформ, например в инфраструктуре, энергетике, тогда как есть министерства, где этот прогресс практически минимален. Среди них он назвал сферу здравоохранения. "Нет единой понятной концепции, как мы будем развиваться. Отдельные шаги делаются – по закупкам лекарств, по упорядочиванию финансирования этой сферы (когда пытаемся понять, что должно предоставляться бесплатно, а что нет), по возмещению стоимости лекарств… Но пока мало кто может сказать, к чему придем и какая у нас будет медицина, какой будет роль государства, роль граждан в этом", – пояснил И.Бураковский.

Он добавил, что такие же проблемы наблюдаются и в социальной сфере: очень много вопросов должны быть предметом увязки с другими политиками. В числе примеров он назвал неожиданное даже для некоторых членов правительства повышение минимальной заработной платы, которое уже породило ряд проблем, связанных с регулированием, санкциями, штрафами.

"На сегодняшний день, мне кажется, у нас немного замедлились процессы, связанные с дерегуляцией деятельности бизнеса", – отметил в этой связи эксперт. По его мнению, в этих условиях снятие моратория на проверки бизнеса приведет к достаточно большому количеству проблем. "Проблема взаимоотношения государства и бизнеса в части различного рода контроля – это один из главных приоритетов в области улучшения бизнес-климата, которым правительство должно заниматься в 2017-18 годах", – считает И.Бураковский.

Он обратил внимание, что пока еще не налажена работа вновь созданных на основе европейских практик новых органов, которые занимаются защитой жизни, здоровья и окружающей среды. "По нашим опросам, экспортеры и импортеры сегодня меньше жалуются на таможню, хотя жалобы есть, но больше - на структуры, занимающие "околотаможенное" место: различного рода фитосанитатрные, ветеринарно-санитарные и так далее органы", – пояснил эксперт.

Глава института добавил, что актуализируется также вопрос повышения эффективности работы силового блока и правоохранительной системы в целом. "По мере того, как мы снимаем какие-то чисто экономические дисбалансы, в любой нормальной демократической рыночной экономике есть необходимость решения вопросов в судебном порядке. Если суды не займут нужного места, то мы рискуем скатиться в коррупцию, которая пока не уменьшается так, как нам бы этого хотелось, что чревато откатом в реформах", – пояснил эксперт.

При этом И.Бураковский указал, что правительству тяжело заставлять судейский корпус и правоохранительную систему реформироваться: "Это тот случай, когда мы видим отсутствие единой командной игры со стороны президента, правительства и парламента, что создает проблемы с правоохранительной системой для общества в широком смысле этого слова".

Он напомнил, что до конца не доведена налоговая реформа и процессы улучшения налогового администрирования. По его мнению, опыт последних лет показал (речь идет о снижении жалоб бизнеса на таможню и возмещение НДС), что ситуацию можно улучшить даже без радикального изменения налоговой системы. "Это проблема и для правительства, и для активистов – все хотят стабильной и предсказуемой бизнес среды и регулирования, с другой – все требуют изменений. Очень важно, чтобы изменения были продуманными", – подчеркнул эксперт.

В число приоритетов на ближайшее будущее он также включил вопросы, связанные с управлением госдолгом, в которых есть доля ответственности и правительства, и Нацбанка. "После реструктуризации внешнего долга мы опять видим повышение госдолга. И в 2017 году мы должны готовиться к 2019 году, когда у нас будет большое количество внешних выплат", – пояснил глава института.

По его мнению, важным вопросом является также дальнейшее развитие банковской системы, в которой в результате ее "очистки" доля государства в активах выросла до 55%. "Здесь главная проблема, что банки мы можем использовать не по назначению: вернемся к стимулированию отдельных отраслей, которое может иметь квазирыночные формы", – пояснил И.Бураковский.

Он отметил, что необходимы также более последовательные и активные шаги по развитию финансового рынка в целом, так как без развитого финансового рынка и наличия на нем достаточно сильных и разнообразных институтов и инструментов тяжело говорить о реформе пенсионной системы. "Здесь очень много вопросов, связанных с надзором, с достаточно сложным регулированием, потому что в условиях глобализации появляются новые финансовые схемы", – отметил эксперт.

Упомянув о пенсионной системе, глава института позитивно оценил первые шаги правительства в ее реформировании, в частности, реструктуризацию систем пенсий, не связанных с трудовым взносом. "Но все равно ключевая проблема остается – система солидарной ответственности, которая не живет без многомиллиардных трансфертов из центрального бюджета. Здесь надо менять саму систему и понимать, что эта работа является долгосрочной", – подчеркнул И.Бураковский, призвав активизировать эту реформу для уменьшения "дырки" в госбюджете.

Говоря о других важных направлениях, он указал также на реформу децентрализации, в которой после принятия 7-9 базовых законов стал "проседать" процесс формирования объединенных громад, тогда как на уровне громад проявился дефицит финансовых менеджеров. "На местном уровне тяжело говорить о какой-то системе сдержек и противовесов – все друг друга знают, поэтому должен быть определенный противовес форме не только гражданского общества, но и центрального правительства", – считает эксперт.

И.Бураковский помимо того отметил, что страна столкнулась еще с рядом вызовов, которые не отражены в меморандуме с МВФ и среднесрочном плане правительстве. "Первый такой вызов – это крупномасштабная миграция. Это очень серьезная угроза для развития украинской экономики: в процессе миграции выезжают самые лучшие. Потеря такого трудового потенциала является большой проблемой", – пояснил он.

Другой необходимой долгосрочной реформой он назвал реформу образования и науки, чтобы подготовить необходимых стране специалистов как в области социальных наук, так и в инженерных специальностях. "Сегодня многие из инвесторов реально сталкиваются с проблемой дефицита рабочей силы, в первую очередь, речь идет о дефиците качественной рабочей силы", – констатировал глава института. По его словам, за последние 10 лет возникло новое явление – украинские работодатели вынуждены бороться за работников не только между собой, но и с зарубежными партнерами. И сегодня это актуально уже не только для Западной Украины, добавил И.Бураковский.

Эксперт также высказал мнение, что правительство должно быть переформатировано. "Хотя бы потому, что реализация их среднесрочного плана предполагает другую функциональную структуру. Если премьер берет на себя политическую ответственность за все реформы, то это ломает отработанную на сегодня систему", – пояснил он.

Глава института указал, что традиционно в украинском правительстве всегда были развиты механизмы горизонтальной координации, тогда как реальной эффективной вертикали власти не хватало.

"Кабмин пока не похож на армию. Есть несколько подразделений с хорошими командирами, но пока это не армия, которую хотелось бы видеть… Нужно также ускоряться с реформой самого Кабмина и государственной службы", – считает И.Бураковский. По его мнению, создание параллельных негосударственных структур с рыночными зарплатами за счет доноров могло бы дать только краткосрочный эффект, однако в долгосрочном плане будет влиять негативно на эффективность исполнительной власти.

Он также призвал правительство к выстраиванию эффективной системы взаимодействия с обществом и основными стейкхолдерами. "Сегодня уровень поддержки правительства достаточно низкий, что в политическом плане ставит вопрос об его эффективности и провоцирует различного рода настроения, связанные с досрочными выборами", – отметил И.Бураковский.