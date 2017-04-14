Политика

15:14 14.04.2017

В Раду внесли проект постановления об отмене принятия закона о рынке электроэнергии - Власенко

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о рынке электрической энергии, сообщил народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко

"Только что зарегистрировали постановление, которое предлагает отменить голосование за законопроект о рынке электрической энергии", - сказал С.Власенко журналистам в парламенте в пятницу.

Он напомнил, что согласно регламенту, в случае внесения в парламент проекта постановления об отмене голосования того или иного закона спикер Верховной Рады Андрей Парубий не имеет права подписывать принятый закон до тех пор, пока проект постановления о его отмене не будет рассмотрено в сессионном зале.

На сайте Верховной Рады проект постановления об отмене решения о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о рынке электрической энергии Украины зарегистрирован в пятницу, 14 апреля, под № 4493-п. Авторами проекта постановления являются народные депутаты из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и Сергей Власенко.

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