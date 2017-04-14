Политика

11:15 14.04.2017

Порошенко подписал закон, исключающий справку о взятии переселенцев на учет из числа документов о месте пребывания

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в статью 3 закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Как сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, согласно закону, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица исключена из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица.

Таким образом, нормы закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" согласуются с нормами закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который является специальным в сфере регулирования правового статуса внутренне перемещенных лиц в Украине.

Реализация закона обеспечит согласование законодательных норм, направленных на гарантированные права относительно свободного передвижения и свободного выбора места жительства для внутренне перемещенных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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